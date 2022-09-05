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بالفيديو.. السفن الروسية والصينية الحربية تضرب أهدافا جوية وبحرية أثناء مناورات في بحر اليابان

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شهدت مناورات "فوستوك-2022" الاستراتيجية تدريب السفن الحربية الصينية وسفن أسطول المحيط الهادئ الروسية في صد هجوم جوي للعدو المفترض وتدمير ألغام عائمة وتحليقات مروحيات متموضعة عليها.

وجرى التدريب في المنطقة المغلقة لبحر اليابان، وشاركت فيه من الطرف الروسي فرقاطات "غريمياشي" و"سوفيرشيني" و"ألدار تسيدنجابوف" وكذلك  سفن الإنزال "أوسليابيا" و"بيريسفيت" ومن الطرف الصيني كانت المدمرة "نيان تشان" والسفينة الدورية "يان تشين" وغيرها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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