مع هتافات: أيها الأمريكيون عودوا إلى منازلكم.. نقل معدات عسكرية أمريكية إلى قاعدة في كوريا الجنوبية

تم نقل منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في الساعات الأولى من يوم الأحد إلى قاعدة سيونغجو الواقعة في كوريا الجوبية وسط احتجاجات السكان المحليين والنشطاء.

ونشر متظاهرون فيديو وصورا تظهر عشرات من رجال الشرطة تغلق طريقا لتسيير المركبات العسكرية وسط هتافات المتظاهرين الغاضبين: "أيها الأمريكيون، عودوا إلى منازلكم"

ونصبت منظومة ثاد في البلدة الجنوبية الشرقية في 2017 للتعامل مع التهديدات الصاروخية من قبل كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات