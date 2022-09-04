اعتقال سائق طائرة مخطوفة هدد بالاصطدام بها بمركز تجاري في ولاية أمريكية

سجل شهود عيان فيديو لطائرة صغيرة سرقها رجل وهدد بالاصطدام بها عمدا بأحد المتاجر في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وهبطت الطائرة المخطوفة في أحد الحقول بعد مفاوضات مباشرة مع الطيار.

وذكر قائد شرطة مدينة توبيلو أن رجلا واسمه كوري واين باترسون سرق طائرة من مطار توبيلو الإقليمي وأقلع في وقت مبكر من يوم السبت ثم اتصل برقم 911 مهددا بتحطيمها، مضيفا أن منفذ الجريمة لم تكن لديه رخصة طيران باستثناء بعض التعليمات الخاصة بالطيران.

المصدر: وكالات