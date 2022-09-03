شاهد.. العثور على 13 كغ من الكوكايين مخبأة في كرسي متحرك في مطار ميلانو

أعلنت السلطات الإيطالية أن كلبا عثر في مطار ميلانو على حوالي 13 كيلوغراما من الكوكايين المخبأ داخل كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعندما لفت كلب انتباه الضباط إلى الكرسي المتحرك، قامت الشرطة بفحص أمتعة المستخدم، ولكنها لم تعثر على أي شيء، ثم قطعت المفروشات واكتشفت الكوكايين.

وقالت السلطات إنه عندما تم العثور على الكوكايين قام مستخدم الكرسي، وهو إسباني كان قد طلب من موظفي المطار المساعدة في توجيه الكرسي المتحرك، بالوقوف والسير دون مساعدة وتم احتجازه.

المصدر: AP