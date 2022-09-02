أطفال من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يلتحقون بمدارس مقاطعة موسكو

التحق 326 طفلا من دونباس يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة في مقاطعة موسكو بمدارس المنطقة في 1 سبتمبر، ومن بينهم تلاميذ الصف الأول وآخرون سيختارون قريبًا أين يتابعون الدراسة.

9 مراكز إقامة مؤقتة موجودة حاليا بمنطقة موسكو، يعيش فيها 1226 شخصًا، منهم 608 أطفال، وبفضل مساعدة حكومة ريف موسكو، تمكنت العائلات من دونباس من التأقلم بسرعة، أمّا بالنسبة للوافدين الجدد على المدارس فهم بحاجة إلى الحد الأدنى من الوثائق.

المصدر: RT