للمفارقة.. هزات أرضية تضرب برلمان دولة أوروبية أثناء مناقشة التأمين ضد الزلازل

ضرب زلزال ليختنشتاين بينما كان المشرعون يناقشون إيجابيات وسلبيات التأمين ضد الزلازل.

وضرب زلزال البلاد لأول مرة عندما كانت المشرعة بيتينا بيتزولد ماهر قد حذرت من أخطار عالية لإصابات مواطني ليختنشتاين جراء الزلازل.

وضحكت بيتزولد ماهر واستمرت الجلسة حتى ضرب الزلزال الثاني البلاد وكان الأقوى من السابق وهزت غرفة البرلمان بالشدة.

وأعلن نائب ألبرت فريك استراحة مدتها 15 دقيقة بعد وقوع الحادث.

وأظهرت معطيات مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا قوته 4 درجات ضرب ليختنشتاين بعد ظهر يوم الخميس.

وقالت شرطة ليختنشتاين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث، فيما بلغت قوة الزلزال 3.9 درجة على مقياس ريختر.

المصدر: AP