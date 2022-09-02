الهند تنزل إلى المياه أول حاملة طائرات محلية الصنع

دشنت الهند أول حاملة طائرات محلية الصنع وهي "آي إن إس فيكرانت"، ثاني حاملة طائرات هندية عاملة، تنضم إلى الحاملة "آي إن إس فيكراماديتيا" التي اشترتها نيودلهي من روسيا في عام 2004.

وأنزل رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الجمعة الحاملة الجديدة التي يبلغ طولها 262 مترا والتي صممتها البحرية الهندية وتم بناؤها في حوض بناء السفن في كوشين جنوب الهند ، وذلك أثناء احتفال البلاد بمرور 75 عامًا على استقلالها عن الاستعمار البريطاني.

المصدر: AP