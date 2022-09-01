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جنازات مسلحين قتلوا في البصرة

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قال مسؤولان أمنيان في العراق اليوم الخميس إن 4 مسلحين قتلوا في مواجهات مسلحة بين الميليشيات الشيعية المتناحرة التي استمرت عدة ساعات في جنوب البلاد.

واندلعت الاشتباكات المسلحة في البصرة بين سرايا السلام المرتبطة بالتيار الصدري، ومليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، وذلك عقب عملية اغتيال قيادي في التيار الصدري، مساء أمس الأربعاء. وتم اتهام عناصر يتبعون لمليشيا عصائب أهل الحق بالوقوف وراء العملية.

وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن عنصرين من سرايا سلام واثنين آخرين من عصائب أهل الحق قتلوا في هجمات انتقامية.

المصدر: وكالات

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