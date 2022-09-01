شاهد.. تلميذ من كالينينغراد يطلب من بوتين "هدية" لوالده

طلب تلميذ من منطقة ريازان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحته من أجل "نقلها" إلى والده بمناسبة عيد ميلاده.

قال التلميذ لبوتين: "إن عيد ميلاد والدي في الثاني من سبتمبر ولكن بسبب الحجر الصحي لم أتمكن من تقديم له هدية، إن والدي يحترمكم بشكل كبير ولذلك أتمنى منكم أن تصافحوني لأنقل له هذه المصافحة".

وصافح بوتين الصبي وهنأ والده بعيد ميلاده.

جاء ذلك خلال إجراء الرئيس الروسي "درسا مفتوحا" مع الفائزين في الأولمبياد والمسابقات في كالينينغراد.

المصدر: وكالات