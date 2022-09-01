 
مباشر

شاهد.. تلميذ من كالينينغراد يطلب من بوتين "هدية" لوالده

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tq5q

طلب تلميذ من منطقة ريازان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحته من أجل "نقلها" إلى والده بمناسبة عيد ميلاده.

قال التلميذ لبوتين: "إن عيد ميلاد والدي في الثاني من سبتمبر ولكن بسبب الحجر الصحي لم أتمكن من تقديم له هدية، إن والدي يحترمكم بشكل كبير ولذلك أتمنى منكم أن تصافحوني لأنقل له هذه المصافحة". 

وصافح بوتين الصبي وهنأ والده بعيد ميلاده.

جاء ذلك خلال إجراء الرئيس الروسي "درسا مفتوحا" مع الفائزين في الأولمبياد والمسابقات في كالينينغراد.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا