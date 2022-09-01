بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقد محطة زابوروجيه النووية

تفقدت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه النووية بعد وصولها إليها اليوم الخميس.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن ممثلا لشركة "روس آتوم" الروسية أطلع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمن فيها مديرها العام رفائيل غروسي، على محطة زابوروجيه النووية. كما اطلعت البعثة على تداعيات القصف الأوكراني على المحطة.

وسلم ناشطون وسكان منطقة زابوروجيه للمدير العام للوكالة رفائيل غروسي أدلة مصورة لآثار قصف إنيرغودار من قبل القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف توقيع من السكان مطالبين بحماية المحطة من الهجمات المدفعية.

المصدر: وكالات