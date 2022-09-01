مشاهد لناقلة نفط جانحة في قناة السويس

نشرت هيئة قناة السويس لقطات لسفينة "Affinity V" محاطة بزوارق مصرية تمكنت من إعادة تعويمها بعد جنوحها مساء يوم الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي العالمي لفترة وجيزة.

وتمكنت قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس من تعويم السفينة "Affinity V" التي كانت متجهة إلى ميناء ينبع، بالمملكة العربية السعودية.

قال جورج صفوت ، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن السفينة أفينيتي 5 التي ترفع علم سنغافورة أصبحت محصورة في مسار واحد من القناة.

المصدر: وكالات