"بانتسير إس 1" تحمي القوات الروسية من هجمات جوية للعدو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لأطقم أنظمة الصواريخ والمدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات "بانتسير إس 1" التي تحمي القوات الروسية من الهجمات الجوية.

ويواصل طاقم منظومة صواريخ "بانتسير" للدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية تدمير المركبات الجوية غير المأهولة "بيرقدار تي بي2" التابعة للقوات الأوكرانية وصواريخ "توتشكا-أو" التي أطلقها الأوكرانيون على المناطق السلمية المحررة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية