البحرية الأمريكية تنشر فيديو يوثق محاولة الحرس الثوري الإيراني السيطرة على سفينة أمريكية

أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن إحباط محاولة سفينة دعم تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة آلية (بدون طاقم) يديرها الأسطول الخامس الأمريكي في مياه الخليج.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان، إنه "أثناء عبور المياه الدولية، رصد الأسطول الخامس الأمريكي سفينة دعم الحرس الثوري الإيراني شهيد بازيار تسحب سفينة آلية غير مأهولة (بدون قبطان أو طاقم) في محاولة لاحتجازها".

وأضاف البيان: "كانت سفينة تابعة لدوريات البحرية الأمريكية تعمل في مكان قريب واستجابت على الفور. كما أطلق الأسطول الأمريكي الخامس أيضًا طائرة مروحية من سرب طائرات الهليكوبتر القتالي البحري 26، ومقره البحرين"

وأظهر فيديو صادر عن البحرية الأمريكية قيام سفينة "شهيد بازيار" الإيرانية، بقطر السفينة سطحية التابعة للبحرية الأمريكية في مياه الخليج العربي، فيما تقترب منها السفينة الساحلية USS Thunderbolt (PC-12) التابعة للبحرية الأمريكية.

المصدر: AP