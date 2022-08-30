قتال دبابات في مقاطعة خاركوف

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نفذ الحرس الوطني ووحدة دبابات تابعة للقوات الروسية أعمالا قتالية بالقرب من مدينة إيزيوم في منطقة خاركوف.

وسجلت وكالة رابتلي لقطات في 22 أغسطس تظر قيام القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي بأمن الدبابات التي تطلق النار على مواقع العدو.

وأجرى الحرس الوطني استطلاعا إضافيا للمنطقة لتوفير غطاء أطقم الدبابات من العمليات التخريبية والاستطلاعية المحتملة للعدو. ثم قام جيش الحرس الروسي بمساعدة الطائرات المسيرة بتوفير نقل الدبابات إلى مواقع أخرى.

المصدر: رابتلي