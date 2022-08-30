جفاف نهر الدانوب يكشف عن سفن حربية غارقة

ظهرت بقايا العشرات من سفن أسطول البحر الأسود الألمانية النازية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في نهر الدانوب، وذلك جراء انخفاض منسوبه بسبب جفاف قاس ضرب أوروبا هذا الصيف.

وأغرق أسطول البحر الأسود الألماني النازي سفنه أثناء انسحابه جراء تقدم القوات السوفيتية في عام 1944.

وتشير التقديرات إلى وجود مئات السفن الغارقة في نهر الدانوب حيث غرقت العشرات منها في هذا الجزء من المجرى المائي.

وقد تحتوي هياكل السفن الغارقة على ذخائر غير منفجرة، مما يجعل حركة السفن خطيرا وهو ما قد يبطىء أيضا عملية انتشالها.

المصدر: AP