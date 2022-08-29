شاهد.. لحظة انهيار سقف محطة الحافلات تحت أقدام الراقصين أثناء الكرنفال في لندن

أصيب شخصان على الأقل بجروح جراء انهيار سقف محطة للحافلات بسبب كثرة من الأشخاص كانوا يرقصون عليه أثناء كرنفال "نوتينغ هيل" في شوارع لندن.

وأظهرت لقطات لحظة الحادث حيث رقص عدة أشخاص على سقف المحطة قبل أن تنهار.

يذكر أن كرنفال "نوتنغ هيل" هو أكبر كرنفال شوارع في أوروبا وهو نظم لأول مرة في عام 1966. ويعطي هذا الكرنفال الفرصة للمجتمعات الإفريقية والكاريبية للاحتفال بثقافاتهم وتقاليدهم.

المصدر: وكالات