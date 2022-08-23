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مشاهد لمبنى إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك بعد استهدافه بصواريخ القوات الأوكرانية

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يظهر فيديو من وسط مدينة دونيتسك آثار استهداف القوات الأوكرانية مبنى إدارة رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.

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مراسلنا: صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك
مراسلنا: صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك

المصدر: RT

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