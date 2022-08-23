مشاهد لمبنى إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك بعد استهدافه بصواريخ القوات الأوكرانية

تاريخ النشر:23.08.2022 | 12:40 GMT | فيديوهات
يظهر فيديو من وسط مدينة دونيتسك آثار استهداف القوات الأوكرانية مبنى إدارة رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.
المصدر: RT
وجد المستشار الألماني، أولاف شولتس، نفسه فجأة محاطا بنساء عاريات الصدر خلال حدث صحفي، كجزء من احتجاج يدعو إلى فرض حظر على استيراد ألمانيا للغاز الروسي.
خلال 24 ساعة من ارتكاب جريمة قتل الصحفية داريا دوغينا، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من كشف المتورطين في هذه الجريمة. فمن يقف وراء الجريمة؟
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن طائرة إدارية إسرائيلية حطت قبل قليل في العاصمة السعودية الرياض.
وجه الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تدرك أن الجيش الأوكراني قد استنفد قدراته، لكنهم يرمون برأي معاكس في وسائل الإعلام.
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه بها بجريمة قتل داريا دوغينا منذ لحظة دخولها وحتى مغادرتها للبلاد.
رد السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، على مقال الكاتب المصري، محمد أمين، بعنوان "صورة روسيا في العالم" المنشور في النسختين الورقية والالكترونية لجريدة "المصري اليوم".
تطرق الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، الذي اغتيلت ابنته داريا بتفجير سيارتها مؤخرا بضواحي موسكو، إلى مظاهر تغير روسيا في العقدين الأخيرين، وكان ذلك في مقابلة مع RT قبل ثلاث سنوات.
قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الأدارية السابق اللواء أحمد زكي عابدين، إنه تولي العمل على مدار 5 سنوات ولكن تقدم باستقالته اليوم نظرا لظروفه الصحية وتقدمه في السن.
انكمش اقتصاد المملكة المتحدة خلال 2020 بأكبر وتيرة منذ أكثر من 3 قرون، بحسب مراجعة للبيانات الصادرة عن العام الأول لانتشار وباء كورونا، والتي تقيس تأثير الجائحة على الاقتصاد.
دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد على الفور.
أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية في النصف الأول من 2022 حيث تجاوزت التريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اتفاق وشيك بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد.
قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كانت هناك مؤشرات على هذا القرار.
دعت الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، لتحديد كافة ملابسات الجريمة.
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن مرتكب جريمة قتل، الصحفية داريا دوغينا، مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى إستونيا.
نشرت وسائل إعلام روسية صورة لمنفذة جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، وتبين أنها مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا شابان (فوفك) .
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أن التهديدات الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية "لا قيمة لها"، مشيرا إلى أن "توجه الحزب وقراره واضحان".
أفاد والد ناتاليا فوفك، المشتبه في قتلها الصحفية الروسية داريا دوغينا، أن ابنته خدمت في القوات المسلحة الأوكرانية، ولكن ليس في كتيبة آزوف، التشكيل المسلح المتطرف والمحظور في روسيا.
نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر، إن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، منتجع ريجال هايتس، بحضور قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.
كان الرمح ثلاثي الشُعب والصليب المعقوف والشياطين مؤخرا من الطلبات الأكثر شعبية في صالات الوشم الأوكرانية.
أعلن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الاثنين ، إن نتائج اختبار المخدرات الذي أجرته الأخيرة جاء سلبيا. وذلك بعد اتهامات لها بتعاطي المخدرات بعد ظهورها في حفل صاخب.
علق الضابط والمحلل العسكري الإسرائيلي، إيغال ليفين، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، حول سبب امتناع إسرائيل عن بيع نظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا.
تدنى اليورو، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أن بدأ التداول به في عام 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن قياديا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا، حيث كان في "مهمة استشارية".
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول إنتاج الذهب الأسود لمجموعة "أوبك+".
دخل هداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، في مشادة مع نجم خط وسط مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديش، وذلك خلال مباراة فريقهما اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
أكد الحرس الثوري الإيراني أن بلاده "لا تملك سلاحا نوويا"، محذرا من أن "صواريخه و رؤوسها الحربية تكفي لحرث اسرائيل".
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 24 عاما على قاضٍ سابق بمحكمة استئناف الإسماعيلية وتغريمه 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق مساء اليوم الاثنين، فوق جنوب لبنان ومحيط العاصمة بيروت.
تشير دلائل إلى أن جريمة قتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف والمفكر السياسي الروسي، ألكسندر دوغين، بعبوة ناسفة انفجرت بسيارتها، يوم السبت، بضواحي موسكو، كان الهدف منها تصفية والدها.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول أسباب سكوت الولايات المتحدة على اقتناء تركيا مزيدا من صواريخ إس-400 الروسية.
تطرق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عبر برنامج "نيوز ميكر" عن سير العلاقات الروسية الأمريكية في ظل الأزمة الأوكرانية ودعوة بايدن للتفاوض بملف الحد من الأسلحة الاستراتيجية.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق زحمة سير كثيفة أثناء مغادرة عدد كبير من الأوكرانيين للعاصمة كييف باتجاه غرب البلاد.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
قال الدكتور نادر نورالدين، الاستاذ بجامعة القاهرة، إن اثيوبيا أنهت الملء الثالث لسدها الضخم بالوصول إلى مخزون 22 مليار متر مكعب بإضافة 14 مليار متر مكعب هذا العام.
بكلمات مؤثرة، تحدث المفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في مراسم وداع ابنته، داريا دوغنا، التي قتلت في تفجير سيارتها، مشيرا إلى أن أول كلمة نطقت بها داريا كانت "روسيا".
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن أزمة دبلوماسية اندلعت في الأيام الأخيرة بين إسرائيل ومصر بشأن القتال مع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك "خطا أخيرا"، سترفض بعده كييف التفاوض مع موسكو.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن في منطقة الأغوار واعتقال أربعة أشخاص بحوزتهم 3 مسدسات.
اصدرت حركتا: "الجهادالإسلامي"، و"المقاومة الإسلامية" (حماس)، بيانا مشتركا حذرتا فيه "العدو من أي غدر"، وأكدتا أن الرد عليه سيكون "حازما وحاسما وموحدا".
دانت الخارجية الأمريكية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، مشيرة إلى أنها تدين الهجمات على المدنيين أينما وقعت.
تغلب نادي مانشستر يونايتد على ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1 في مباراة جعتهما اليوم الاثنين، قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
قال النائب في البرلمان الأوكراني، مكسيم بوزانسكي، إنه كان على ألمانيا مصارحة أوكرانيا بأن الناتو لن يقبلها خلال الـ30 عاما القادمة، بدلا من مناقشة هذا الأمر مع الرئيس الروسي.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، سيشارك هذا الأسبوع في حدث للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة شباب المثليين "هنوعار هجائيه".
نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر.
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، مذكرات قبض بحق 3 أشخاص بينهم قياديان في التيار الصدري.
أعلنت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب الأخضر.
صرّح ضابط الصف، بول كارني، للمجلة الرسمية لجنود الجيش البريطاني، أن أفراد الجيش البريطاني يجب أن يحذروا أسرهم من إمكانية إرسالهم إلى الحرب مع روسيا.
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية.
بلغت قيمة ملكية أكبر 10 ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية "السوق الرئيسة" نحو 82.8 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، تمثل نحو 0.7 في المائة من قيمة السوق بنهاية الأسبوع الماضي.
أثار جيرارد بيكيه النجم الإسباني قلب دفاع برشلونة، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره لأول مرة مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، التي تصغره بـ12 عاما.
قال رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أحمد العطار، إن الصادرات الزراعية للمملكة العربية السعودية تسير بشكل منتظم بعد تطبيق الاشتراطات الخاصة.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين خالد عباس، رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفا للواء أحمد زكي عابدين، الذي قدم استقالته من منصبه.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بخصوص زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى السعودية، "إننا نراقب ونتابع ونعلم ما تحاول واشنطن فعله في منطقة الشرق الأوسط".
سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-2، التي أقيمت اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.
أكد الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده اقتربت من عتبة إنتاج طائرة ركاب إيرانية الصنع.
احتجزت السلطات الماليزية الناقلة الروسية "بريموري" ، المخصصة لميناء ناخودكا، على بعد 24 ميلا من ساحل ماليزيا، بحسب بوابة الشحن المتخصصة "ماريتايم بوليتن".
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب تظاهرات أتباع الصدر أمام مبنى المجلس.
تجاهل مهاجم فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، قبيل انطلاق مواجهة يونايتد و"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
شهد حفل تتويج منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، أحداثا مؤسفة شغب.
أعلن 25 عالما جزائريا تجميد عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احتجاجا على تصريحات اعتبروها "مستفزة والعدائية" لرئيس الاتحاد المغربي أحمد الريسوني.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مطار العلمين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية أن محاولات المستشار الألماني، أولاف شولتس، للتفاوض بشأن توريد الغاز الكندي، لم يكتب لها النجاح.
لقيت داريا دوغينا (بلاتونوفا) حتفها في انفجار سيارة دفع رباعي في منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.
أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.
أفادت الشركة المشغلة لخط النفط عبر بحر قزوين، بأن إمدادات النفط الخام عبر هذا المسار تعطلت بسبب حدوث أضرار تقنية في الخط، الذي يمتد من كازاخستان إلى روسيا.
دعا المتحدث السابق باسم البرلمان الأوكراني، النائب الحالي النائب دميتري رازومكوف، إلى سرقة الغاز الروسي الذي يمر إلى عبر الأراضي الأوكرانية وبيعه إلى الاتحاد الأوروبي.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رد فعل وزارة الخارجية الأمريكية على الأدلة التي قدمتها روسيا بشأن الأثر الأوكراني في مقتل داريا دوغينا.
نفذ لاعب فريق فييرينسي واحدة من أكثر ركلات الجزاء غرابة في الذاكرة الحديثة عندما "تجمد" لمدة 8 ثوان قبل أن يسدد الكرة في مرمى ليتشويس، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.
فاجأ مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، نجم فريقه، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستبعاده من التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة يونايتد وليفربول، اليوم الاثنين.
أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بإعطاء تقييم قانوني لتصريحات منسوبة للسفير الأوكراني في كازاخستان، بيوتر فروبليفسكي، تمت فيها الدعوة علانية إلى قتل الروس.
دفعت أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة المزيد من النساء البريطانيات إلى دخول سوق الدعارة، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز".
قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، تعازيه لأسرة الصحفية داريا دوغينا، التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم.
تعقد محكمة جنايات القاهرة في مصر، جلسة محاكمة تشكيل عصابي يضم 18 متهما، بينهم 6 يحملون الجنسية التركية، بالأضافة إلى سياسي تركي بارز.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية في مقتل الناشطة داريا دوغينا أن البيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن تشير إلى أن عملية الاغتيال مدبرة ومخطط لها مسبقا.
كتب جاك ماكفيرين يقول إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحادية وتجاهل الرأي المهني يشكلان خطرا على أمريكا، وقد تحولت بالفعل إلى كارثة "رهيبة" في السياسة الخارجية.
وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتسيير "جسر جوي عاجل" لمساعدة المتضررين من الفيضانات في السودان.
وصف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "باني مصر الحديثة".
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة
انتشر مقطع فيديو للاعب الهلال علي البليهي، يزايد على الأمير الوليد بن طلال أحد أغنى الرجال في العالم، خلال مزاد على أول قميص لفريق الهلال السعودي حامل لقب الدوري بشعاره الجديد.
ذكر روبرت مانينغ، المستشار السابق لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لم تعد تؤمن بـ"نصر كامل" لأوكرانيا وتخشى حدوث تصعيد من جراء توريد الأسلحة عالية التقنية لكييف.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، على مسألة ارتفاع تكلفة الوقود الأزرق في أوروبا، وخاصة في ألمانيا.
اكتشف علماء كنديون ستة جينات يمكن من خلالها استعادة حاسة الشم المفقودة نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19".
نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا يرجح قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا ببعض أنواع الأسلحة والذخيرة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا.
تحتاج أجسامنا إلى الكمية المناسبة من فيتامين (د) لتعمل بشكل طبيعي - جسديا وعقليا - وهناك قدر متزايد من الأدلة التي تربط نقص الفيتامين بالاكتئاب.
أفاد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بمقتل مدنيين وإصابة 16 آخرين، نتيجة هجوم صاروخي أوكراني على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون.
يعتبر الجمال المبهر لندفة الثلج، شهادة على الأشكال المذهلة التي يمكن أن تشكلها المياه تحت نقطة التجمد.
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو من مدينة اللد حيث اقتحم ثور مبنى بنك "ليومي" وأثار خوف الزائرين والموظفين ودمر بعض سيارات قربه قبل أن ينجح بيطريون ورجال شرطة في القبض عليه.
علق عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري على معلومات متداولة الأخبار حول الإخلاء القصري لجزيرة الوراق وبيعها لجهات خارجية ودول مجاورة.
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسها مصطفى الكاظمي، قطع زيارته إلى مصر عائدا إلى بغداد بسبب التطورات السياسية التي جرت صباح اليوم.
علقت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، على رفض ليبيا لشحنات زراعية مصرية، موضحة أن تلك الشحنات "لم تحصل على تصريح للتصدير من قبل الحجر الزراعي المصري".
قال الباحث المصري المتخصص فى الشؤون الخارجية، مصطفى السعيد، إن التكتيكات العسكرية الروسية تنسجم مع معاركها على الجبهات الاقتصادية والسياسية والإعلامية.
بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة تعزية إلى أسرة الصحفية الروسية، داريا دوغينا، ووصف جريمة قتلها بالدنيئة والقاسية.
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما بمنح "وسام الشجاعة" للصحفية داريا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين التي تعرضت لعملية اغتيال السبت.
كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول فقدان أوكرانيا أهم طياريها ومعظم أسطولها الحربي الجوي في مواجهة القوات الروسية.
قال الدكتور نور ندا الخبير في الشؤون الروسية إن إغتيال الصحفية داريا ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين بتفجير سيارتها عمل إرهابي.
سألت مواطنة ألمانية مستشار البلاد، أولاف شولتس، كم مرة يستحم، مشيرة في ديباجة سؤالها إلى أن الحكومة الألمانية طلبت من المواطنين التقليل من الاستحمام، اقتصادا لمصادر الطاقة.
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