مسيرة دراجات نارية في دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي

تاريخ النشر:22.08.2022 | 16:53 GMT | فيديوهات
شهدت العاصمة السورية دمشق مسيرة دراجات نارية احتفالا بعيد العلم الروسي، وذلك إلى جانب فعاليات احتفالية أخرى بهذه المناسبة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسي
وجه الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".
وجد المستشار الألماني، أولاف شولتس، نفسه فجأة محاطا بنساء عاريات الصدر خلال حدث صحفي، كجزء من احتجاج يدعو إلى فرض حظر على استيراد ألمانيا للغاز الروسي.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل العملية الخاصة، أنه لا يوجد تهديد لروسيا من حلف الناتو.
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن مرتكب جريمة قتل، الصحفية داريا دوغينا، مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى إستونيا.
رد السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، على مقال الكاتب المصري، محمد أمين، بعنوان "صورة روسيا في العالم" المنشور في النسختين الورقية والالكترونية لجريدة "المصري اليوم".
دفعت أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة المزيد من النساء البريطانيات إلى دخول سوق الدعارة، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية.
تشير دلائل إلى أن جريمة قتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف والمفكر السياسي الروسي، ألكسندر دوغين، بعبوة ناسفة انفجرت بسيارتها، يوم السبت، بضواحي موسكو، كان الهدف منها تصفية والدها.
علق عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري على معلومات متداولة الأخبار حول الإخلاء القصري لجزيرة الوراق وبيعها لجهات خارجية ودول مجاورة.
صرّح ضابط الصف، بول كارني، للمجلة الرسمية لجنود الجيش البريطاني، أن أفراد الجيش البريطاني يجب أن يحذروا أسرهم من إمكانية إرسالهم إلى الحرب مع روسيا.
قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كانت هناك مؤشرات على هذا القرار.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن سياسة الناتو المدمرة المتمثلة في تجاهل "الخطوط الحمراء" التي تحددها موسكو محفوفة بالمخاطر للغاية.
أعلن 25 عالما جزائريا تجميد عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احتجاجا على تصريحات اعتبروها "مستفزة والعدائية" لرئيس الاتحاد المغربي أحمد الريسوني.
لقيت داريا دوغينا (بلاتونوفا) حتفها في انفجار سيارة دفع رباعي في منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية.
كتب جاك ماكفيرين يقول إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحادية وتجاهل الرأي المهني يشكلان خطرا على أمريكا، وقد تحولت بالفعل إلى كارثة "رهيبة" في السياسة الخارجية.
أكد قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن "إزاحة الستار عن أسطول الطائرات المسيرة التابع للقوة البحرية الاستراتيجية، أدى إلى تغيير التوازنات الإقليمية".
أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة ميليتوبول.
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه بها بجريمة قتل داريا دوغينا منذ لحظة دخولها وحتى مغادرتها للبلاد.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
كان الرمح ثلاثي الشُعب والصليب المعقوف والشياطين مؤخرا من الطلبات الأكثر شعبية في صالات الوشم الأوكرانية.
خلال 24 ساعة من ارتكاب جريمة قتل الصحفية داريا دوغينا، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من كشف المتورطين في هذه الجريمة. فمن يقف وراء الجريمة؟
أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية في النصف الأول من 2022 حيث تجاوزت التريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021.
بلغت قيمة ملكية أكبر 10 ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية "السوق الرئيسة" نحو 82.8 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، تمثل نحو 0.7 في المائة من قيمة السوق بنهاية الأسبوع الماضي.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك "خطا أخيرا"، سترفض بعده كييف التفاوض مع موسكو.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي ألقى عددا من القنابل المضيئة في محيط موقع الرادار العسكري مقابل بلدة شبعا، وسط تحليق طائرة إسرائيلية بدون طيار.
أحرز الألماني، فينسنت مولر، حارس مرمى فريق دويسبورغ المنافس في دوري الدرجة الثالثة المحلي لكرة القدم، هدفا من منتصف ملعبه في مرمى مضيفه ميبين (3-0) خلال اللقاء بينهما اليوم الأحد.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن أزمة دبلوماسية اندلعت في الأيام الأخيرة بين إسرائيل ومصر بشأن القتال مع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
تطرق الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، الذي اغتيلت ابنته داريا بتفجير سيارتها مؤخرا بضواحي موسكو، إلى مظاهر تغير روسيا في العقدين الأخيرين، وكان ذلك في مقابلة مع RT قبل ثلاث سنوات.
نشرت وسائل إعلام روسية صورة لمنفذة جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، وتبين أنها مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا شابان (فوفك) .
أفادت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار توجه إلى القاهرة في زيارة مفاجئة.
أصدرت محكمة في موسكو مذكرة اعتقال بحق مواطن روسي خطط لنقل مواد أولية إلى الخارج تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل.
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 24 عاما على قاضٍ سابق بمحكمة استئناف الإسماعيلية وتغريمه 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الخبراء الروس يدرسون بعناية الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، وهم يعرفون الآن بالفعل كيفية ردعها ومواجهتها.
عادت قضية الاغتصاب التي اتهم فيها كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطفو إلى السطح من جديد بعدما أغلقت تماما قبل نحو شهرين.
أفادت القناة "13" العبرية بأن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي ينقل رسالة إلى السلطات المصرية مفادها بأن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات بحثا عن "الخلية سلواد".
علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على الموقف التركي من الأزمة السورية، في حين تحدثت عن عودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
أكد مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أن التقرير الشرعي الأول بخصوص جريمة قتل الطفلة جوى استانبولي شابته أخطاء منها ما يتعلق بسبب الوفاة.
صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، بأن موافقة ألمانيا الآن على إطلاق خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2"، يعني فشلها سياسيا.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، سيشارك هذا الأسبوع في حدث للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة شباب المثليين "هنوعار هجائيه".
نفذ لاعب فريق فييرينسي واحدة من أكثر ركلات الجزاء غرابة في الذاكرة الحديثة عندما "تجمد" لمدة 8 ثوان قبل أن يسدد الكرة في مرمى ليتشويس، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.
نُقل الفيلسوف الروسي والشخصية العامة، ألكسندر دوغين، إلى المستشفى بعد وفاة ابنته داريا دوغنا التي لقيت حتفها جراء انفجار سيارتها الليلة الماضية بضواحي موسكو.
تدنى اليورو، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أن بدأ التداول به في عام 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.
توفي الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب "شاس" الإسرائيلي فجر الاثنين عن عمر ناهز 91 عاما.
رد قراء النسخة الأمريكية من "نيوزويك "على البيانات الخاصة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، والتي نشرتها منظومة المراقبة "Ukraine Support Tracker".
قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن روسيا تعمل بنشاط كبيرعلى تطوير القطب الشمالي وتوسيع استخراج الموارد الطبيعية من قاع المحيط المتجمد الشمالي.
اندلعت اشتباكات بين جمهور نادي الأهلي وضيفه الإسماعيلي، قبل مباراتهما المقررة مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصرري الممتاز لكرة القدم.
قال الباحث المصري المتخصص فى الشؤون الخارجية، مصطفى السعيد، إن التكتيكات العسكرية الروسية تنسجم مع معاركها على الجبهات الاقتصادية والسياسية والإعلامية.
دافعت جريدة الأزهر عن صورة متداولة للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال عودته من رحلة علاجية في ألمانيا، وبجانبه كتاب "أفول الغرب" للمفكر المغربي حسن أوري.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا ثبتت فرضية "الأثر الأوكراني" في مقتل الصحفية والسياسية داريا دوغينا، فإننا سنتحدث عندئذ عن سياسة إرهاب الدولة.
سألت مواطنة ألمانية مستشار البلاد، أولاف شولتس، كم مرة يستحم، مشيرة في ديباجة سؤالها إلى أن الحكومة الألمانية طلبت من المواطنين التقليل من الاستحمام، اقتصادا لمصادر الطاقة.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول أسباب سكوت الولايات المتحدة على اقتناء تركيا مزيدا من صواريخ إس-400 الروسية.
قالت صحيفة (The Hill) الأمريكية إن الدرع النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة تشكو من عدة عيوب، وروسيا تعلم جيدا بالثغرة في العقيدة النووية الأمريكية.
أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد وفدا من الكونغرس أن تصريحات صدرت مؤخرا عن عدد من المسؤولين الأمريكيين بخصوص الوضع في تونس "غير مقبولة".
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن تنامي انعدام الثقة في المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة يشير إلى أن البلاد قد تكون على شفا صراع داخلي جديد.
وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين في مصر، وكان باستقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كتب ميخايل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول أسباب تردد البنتاغون في تزويد أوكرانيا بطائرات MQ-1C Gray Eagle.
تقدر قوة العبوة الناسفة المزروعة اسفل سيارة الجيب، الذي كانت تركبه الصحفية والسياسية داريا دوجينا، بما يكافئ 400 غرام من مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف اعتراض الدفاع الجوي الروسي لأهداف أوكرانية حاولت استهداف مطار بيلبيك العسكري في المدينة.
ذكر وزير الهجرة السويدي أندريس إيغمان، أن حكومة بلاده مستعدة لفرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، لكنها لن تتوقف عن إصدارها.
حقق كيليان مبابي رقما قياسيا جديدا في فوز فريقه باريس سان جيرمان العريض على ليل بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في ختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم، يوم أمس الأحد.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، على مسألة ارتفاع تكلفة الوقود الأزرق في أوروبا، وخاصة في ألمانيا.
أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة بأن روسيا زودت مالي التي تحارب الإرهاب بعدة طائرات مروحية وطائرات هجومية.
خرج فريق برشلونة بفوز عريض من ملعب مضيفه ريال سوسييداد (4-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تحدث القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، عن الوضع الذي تعيشه المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية حاليا.
نعلم أن استهلاك الكثير من الملح يرفع ضغط الدم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.
نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظات الهلع والفزع داخل كنيسة مريم المصرية في محافظة الإسكندرية بعد نشوب حريق في الكنيسة.
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على أحد كبار تجار المخدرات في منطقة فافيلا في مدينة ريو دي جانيرو أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم في ملعب "ماراكانا" الشهير.
علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على صور لزوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، مع الفنان اللبناني راغب علامة.
تشهد ساحة الأمويين بدمشق، اليوم الاثنين، أجواء احتفالية بمناسبة "يوم العلم الروسي".
أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا عن العثور على مسؤول محلي في جهاز الأمن الأوكراني ميتا بمنزله في وسط البلاد.
علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، على قرار عودة السفير الإماراتي إلى طهران.
قالت سفارة السعودية في تركيا إن عدد 18 مواطنا سعوديا أصيبوا في حادث الحافلة السياحية في مدينة "ريزا" المروري شمال تركيا .
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات البحرية دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة أوديسا، كان يحتوي على أنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية .
أعربت السعودية عن "خالص تعازيها" للسودان بعد سقوط عشرات الضحايا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.
فجر المقاتل البريطاني ليون إدواردز مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على النيجيري كامارو عثمان في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC 278" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
دعا رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش حلف الناتو إلى "القيام بعمله" في كوسوفو، وإلا ستتحرك صربيا بنفسها لحماية الأقلية في الإقليم الانفصالي.
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن عودة سفيرها سيف محمد الزعابي، لتأدية مهامه في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.
تواصل أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعدت بنسبة 15% وتجاوزت مستوى 2900 دولار لكل ألف متر مكعب.
نقلت صحيفة الأهرام المصرية عن مصدر أمني قوله أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية للحريق الذي اندلع بالمركز التجاري "كارفور" بالإسكندرية كشف سبب الحريق.
هاجم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مواطنه إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد مسؤولي القلعة البيضاء.
على هامش منتدى "الجيش-2022"، افتتح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية التي سيطر عليها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن احتمال استمرار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا الذي قطعه الأمريكيون، بعيد كل البعد عن الوضوح.
أفادت الشركة المشغلة لخط النفط عبر بحر قزوين، بأن إمدادات النفط الخام عبر هذا المسار تعطلت بسبب حدوث أضرار تقنية في الخط، الذي يمتد من كازاخستان إلى روسيا.
دخلت اللاجئة الصومالية، رملا علي، تاريخ الملاكمة خلال النزالات التي أقيمت بمدينة جدة السعودية، مساء أمس السبت، على هامش "نزال البحر الأحمر" التاريخي.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول الاضطرار إلى إغلاق أهم مصانع الألمنيوم والزنك في أوروبا بسبب العقوبات على روسيا.
أعلنت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب الأخضر.
أكد الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده اقتربت من عتبة إنتاج طائرة ركاب إيرانية الصنع.
رصدت أكبر عثة في العالم في ولاية واشنطن، تبعد حوالي 2000 ميل عن موطنها الطبيعي في المناطق الاستوائية.
تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن الخلاف حول الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدا أن "إسرائيل أعلنت أنها ستحمي مواردها ومستعدة للتوصل إلى اتفاقات مع الحكومة اللبنانية"
أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زلينسكي.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن أجهزتها الأمنية داهمت عددا من البؤر الإجرامية، على مستوى الجمهورية، مؤكدة القضاء على عنصر شديد الخطورة وضبط 692 آخرين مع 1831 قطعة سلاح.
احتجزت السلطات الماليزية الناقلة الروسية "بريموري" ، المخصصة لميناء ناخودكا، على بعد 24 ميلا من ساحل ماليزيا، بحسب بوابة الشحن المتخصصة "ماريتايم بوليتن".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل أكثر من 200 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، واعتراض 8 صواريخ من نوع "هيمارس" الأمريكية في مقاطعة خيرسون.
وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتسيير "جسر جوي عاجل" لمساعدة المتضررين من الفيضانات في السودان.
اعتبر نائب مجلس الدوما أوليغ موروزيف تصريحات النائب السابق المقيم بالخارج إيليا بونوماريف بشأن مقتل داريا دوغينا، تزيد من القناعة بأن كييف تقف وراء الجريمة.
أعلن الجيش المصري إنطلاق التدريب " هرقل - 2 " بمشاركة قوات خاصة من السعودية والإمارات واليونان وقبرص والأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين.
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