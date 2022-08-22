مسيرة دراجات نارية في دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي

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شهدت العاصمة السورية دمشق مسيرة دراجات نارية احتفالا بعيد العلم الروسي، وذلك إلى جانب فعاليات احتفالية أخرى بهذه المناسبة.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسي