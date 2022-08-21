عرض غنائم صادرتها القوات الروسية في أوكرانيا بمنتدى الجيش 2022

على هامش منتدى "الجيش-2022"، افتتح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية التي سيطر عليها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويمكن الاطلاع على أكثر من 450 نموذجا من الأسلحة والمعدات العسكرية في حديقة باتريوت بمقاطعة موسكو. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن معظم المعدات المعروضة في حالة جيدة حيث صادرتها القوات الروسية بعد أن تركها الجيش الأوكراني أثناء الانسحاب.

ومن بين العينات طائرات من دون طيار نمساوية وتركية الصنع بما فيها بيرقدار تي بي2 ومركبات طبية مدرعة بريطانية من طراز ساكسون ونمساوية من طراز Pinzgauer 712M وسيارة هامر الأمريكية ومركبة MineWolf الألمانية لإزالة الألغام.

كما يعرض مدافع الهاوتزر الأمريكية M777 وصواريخ MLRS الأوكرانية وشظايا الصاروخ التكتيكي التشغيلي "توتشكا-أو" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الأمريكية جافيلين وصواريخ NLAW الموجهة المضادة للدبابات وصواريخ ميلان الفرنسية الألمانية ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة ستينغر الأمريكية.

المصدر: نوفوستي