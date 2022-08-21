طقوس خاصة في مراسم تتويج "الملك" الأكبر نفوذا في جنوب إفريقيا

نظمت مراسم تتويج الأمير ميسوزولو كا زويليثيني ملكا جديدا لقبيلة الزولو التي تعتبر أكبر مجموعة عرقية في جنوب إفريقيا.

وشملت المراسم عرضا ملونا لثقافة الزولو التقليدية شارك فيه أكثر من ألف شخص يرتدون زي الزولو التقليدي.

ورقصت النساء اللواتي يرتدين الخرز والتنانير والقبعات التقليدية وغنّين ترانيم وشعارات الزولو في انتظار وصول الملك الجديد.

ويعتبر الملك الجديد زعيما تقليديا الأكثر نفوذا في جنوب إفريقيا كقائد لقبيلة الزولو التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة والتي تسيطر على حوالي 28000 كيلومتر مربع من الأرض في كوازولو ناتال.

المصدر: وكالات