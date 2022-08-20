بولندا.. القبض على مسنة بحوزتها 5 كيلو من الهيروين

أعلن مسؤولون بولنديون القبض على مسافرة دنماركية تبلغ من العمر 81 عاما فى مطار وارسو للاشتباه فى حيازتها كمية من الهيروين تزيد قيمتها على 515 الف دولار.

وقرر ضباط الجمارك في مطار وارسو فريدريك شوبان تفتيش أمتعة العجوز بسبب سلوكها المضطرب المثير للاشتباه.

وتم اكتشاف في حقائبها على 5 كيلوغرامات من الهيروين كانت مخبأة في قاع الحقيبة.

ونفت المرأة التي كانت قادمة في رحلة شملت ملاوي وكينيا عبر الدوحة ووارسو إلى كندا، أية صلة لها بالمخدرات وقالت إن أفراد أسرتها قدموا لها الحقيبة مع هدايا لأقاربهم في كندا.

وبموجب القانون البولندي فإن المسنة قد تواجه ما يصل إلى 15 عاما في السجن بتهمة حيازة المخدرات.

المصدر: AP