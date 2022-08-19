قتلى ودمار هائل جراء عاصفة قوية ضربت جزيرة فرنسية

ضربت عاصفة مروعة مفاجئة جزيرة كورسيكا الفرنسية بالبحر الأبيض المتوسط يوم الخميس مخلفة عددا من الضحايا ودمار واسع.

وبحسب التقارير الإخبارية، فإن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء العاصفة. كما تعرضت الفنادق للدمار بسبب الأمطار الغزيرة والرياح التي وصلت سرعتها إلى 224 كم في ساعة وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 45 ألف منزل.

ومنذ بداية الأسبوع، تسببت عدة عواصف في حدوث فيضانات مفاجئة في مرسيليا وباريس.

المصدر: رابتلي