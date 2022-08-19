شاهد.. كلب الإنقاذ يتدرب على القفز من المروحية

أجرت وزارة الطوارئ الروسية تدريب كلب الإنقاذ الملقب بـ"نورجينيا" على الإنزال من مروحية من طراز Mi-8 في منطقة سخالين.

ونفذ الكلب إنزالا من مروحية عبر سلال من دون استخدام المظلة من ارتفاع 30-40 مترا.

وأشارت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ إلى أنه لم يتم تسجيل أعراض الاضطراب والصدمة لدى "نورجينيا" بعد هذا التدريب.

وتجري تدريبات كلاب الإنقاذ للقفز من المروحيات لتشارك فيما بعد في عمليات البحث والإنقاذ في ظروف صعبة.

المصدر: رابتلي