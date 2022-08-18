إحباط محاولة تهريب 225 كيلوغراما من الذهب من موسكو إلى الإمارات

اعتقل 6 أشخاص في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو حاولوا تهريب 225 كيلوغراما من الذهب إلى الإمارات.

وبحسب بيان لإدارة الجمارك الروسية تقدر قيمة الذهب الذي تمت مصادرته بـ800 مليون روبل (حوالي 13 مليون دولار).

وقالت إدارة الجمارك إن المهربين انقسموا إلى مجموعتين لتهريب 45 سبيكة، حيث كانت أول رحلة متجهة إلى العاصمة الأرمينية يريفان حيث لا تنفذ الرقابة الجمركية على الركاب.

فيما كانت المجموعة الثانية تتجه إلى دبي، بصفة سائحين، مروا عبر منطقة المراقبة الجمركية بأمتعة يدوية فارغة.

والتق المهربون بعد كل الفحوصات، في المنطقة المحايدة بالمطار، وتبادلوا الحقائب وهموا بالصعود إلى الطائرة، قبل أن يتم القبض عليهم.

المصدر: وكالات