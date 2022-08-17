شركة روسية تعرض مركبة عسكرية آلية بدون سائق

على هامش منتدى "الجيش 2022" عرضت شركة "أورال" الروسية نموذجا أوليا لأول شاحنة عسكرية آلية بدون سائق.

وعرض النموذج التجريبي للشاحنة العسكرية المخصصة للقوات الروسية لأول مرة في في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2022، وهي خالية تماما من كابينة القيادة وأدوات التحكم بها.

وأوضحت الشركة أن المركبة العسكرية مزودة بتقنيات متطورة وهي اجتازت سلسلة من الاختبارات الأولية. وسيتم استخدام الشاحنة بجهاز تحكم عن بعد.

المصدر: وكالات