ردا على التدريبات الصينية الواسعة.. تايوان تعرض أفضل مقاتلاتها الأمريكية

نظمت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء عرضا إعلامية لأقوى مقاتلة في سلاحها الجوي من طراز "إف 16 في"، مزودة بصواريخ "هاربون" الأمريكية.

جاء ذلك وسط تدريبات عسكرية واسعة النطاق يقوم بها جيش التحرير الشعبي الصني بالقرب من الجزيرة.

يشار إلى أن القوات المسلحة التايوانية أجرت تدريبات على الاستعداد القتالي لسلاحها الجوي كما أطلعت وسائل الإعلام على عملية تثبيت صواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن وصواريخ AIM-120 AMRAAM "جو-جو" متوسطة المدى على مقاتلة "إف 16 في".

ونظم العرض في قاعدة هوالين الجوية على الساحل الشرقي لتايوان.

المصدر: نوفوستي