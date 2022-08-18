فرق من روسيا وبيلاروس والصين وقرغيزستان تشارك في السباقات الفردية لبياتلون الدبابات

شاركت فرق روسيا وبيلاروس والصين وقرغيزستان في منافسات بياتلون الدبابات في ملعب تدريب ألابينو بالقرب من موسكو اليوم الأربعاء.

واحتل الفريق الروسي في الصدارة في سباق الفرق بنتيجة 22 دقيقة و12 ثانية، فيما أحرز الفريق الصيني المكان الثاني بنتيجة 24 دقيقة و48 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث للطاقم البيلاروسي وسجل 27 دقيقة و58 ثانية. ووصل فريق قيرغيزستان إلى خط النهاية أخيرا بنتيجة 44 دقيقة و43 ثانية.

وتقام المسابقة الدولية العاشرة لأطقم الدبابات "بياتلون الدبابات" خلال الفترة من 13 إلى 27 أغسطس كجزء من دورة الألعاب العسكرية الدولية الثامنة "الجيش - 2022".

يذكر أن فرقا من 22 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تشارك في المسابقة.

المصدر: رابتلي