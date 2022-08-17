أعلن مراسل RT خالد الجبوري عن وصول العبارة الروسية "لافرينتي" إلى ميناء ماريوبل اليوم الأربعاء قادمة من مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية.

وقد أطلقت وزارة الدفاع الروسية حركة العبارات "ييسك ماريوبول" التي سيتم استخدامها لتوصيل الشحنات اللازمة لاستعادة البنية التحتية لماريوبول والمناطق الأخرى في دونيتسك ولوغانسك.

وتحمل العبارة "لافرينتي" ما يصل إلى 700 طن من البضائع ، بما في ذلك ما يصل إلى 20 شاحنة وأكثر من 130 راكبا.

المصدر: وكالات