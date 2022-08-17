شاهد.. طفل يقاطع كلمة بابا الفاتيكان عن الحوار بين الصغار والكبار

فاجأ صبي صغير الجمهور أثناء المقابلة الأسبوعية العامة للبابا فرنسيس مع المؤمنين اليوم الأربعاء، عندما اقتحم المنصة خلال خطاب البابا حول العلاقات بين كبار السن والشباب.

وقال البابا فرنسيس في تصريحاته إن "التحالف بين كبار السن والأطفال سينقذ الأسرة". وبعد هذه الكلمات ركض الصبي على الدرج ووقف بجانبه.

وأعاد البابا إلى الاذهان أنه كان يتحدث لتوه عن حوار بين الكبار والصغار، مشيرا إلى أن "الصغير أبدى شجاعة".

المصدر: AP