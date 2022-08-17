مشاهد تظهر عمل أنظمة صواريخ "غراد" أثناء المعارك بالقرب من بيسكي

تظهر لقطات الانفجارات وأعمدة الدخان الناتجة عن طلقات أنظمة صواريخ "غراد" أثناء المعارك بالقرب من بيسكي.

وأفادت تقارير بأن اللواء 100 التابعة لميليشيا الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، المجهزة بأنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة، نفذت مهمات قتالية، كما تم تصويره في مقطع فيديو في قرية بيسكي الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت الماضي أنه نتيجة العمليات الهجومية لقوات الجيش الروسي والشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، تم تحرير بلدة بيسكي في الجمهورية بشكل كامل.

المصدر: وكالات