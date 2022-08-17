بمشاركة دولة عربية.. مسابقة الغوص في خليج عمان

اختتمت فرق الغواصين من روسيا وإيران والصين وسوريا وفنزويلا والهند اليوم الثاني من منافسات مسابقة الغوص في خليج عمان في إطار الألعاب العسكرية الدولية.

وفي إطار المنافسات نفذ غواصون من إيران وسوريا تمارين لإنقاذ غواصة منكوبة، بينما أجرى الفريق الهندي تمرين لمساعدة أولية للغواص المصاب. وأكمل الغواصون من الصين تمرين مسابقة "فلانيتس" كما مارس الغواصون من فنزويلا تمرين "الميزان".

كما نفذ الفريق الروسي تمرين "تقديم المساعدة لسفينة منكوية".

وتقام المرحلة الدولية لمسابقة الغوص كجزء من الألعاب العسكرية الدولية - 2022 خلال الفترة بين 13 و23 أغسطس.

وتستضيف إيران مسابقة الغوص للمرة الرابعة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية