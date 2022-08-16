طالبان تحتفل بالذكرى الأولى لاستيلائها على السلطة أمام السفارة الأمريكية السابقة

تجمع غدد من مقاتلي طالبان وأنصارها في شوارع كابل يوم الاثنين للاحتفال بمرور عام على الاستيلاء على العاصمة الأفغانية.

وشوهد الكثير منهم يرفعون أسلحتهم في الهواء وهم يهتفون.

واستولت قوات طالبان على كابل في 15 أغسطس 2021، بعد انهيار حكومة أشرف غني المدعومة من الولايات المتحدة. ونقل الجيش الأمريكي وحلفاؤهم في الناتو جوا ما يقرب من 130 ألف شخص من مطار كابل في الأيام التالية.

وترفض العديد من الدول الاعتراف بحكومة طالبان.

المصدر: رابتلي