وزارة الدفاع الروسية تنشر لقطات لأنظمة "أوراغان" أثناء إطلاقها النيران

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأنظمة إطلاق النار "أوراغان" أثناء إطلاقها النيران في إطار تنفيذ مهام نزع السلاح للعملية العسكرية الروسية الخاصة.

ويبدو في اللقطات المنشورة كيف تصل عدة مركبات قتالية لقاذفات الصواريخ إلى مواقع الانطلاق، تنتشر، ثم تنطلق الهجمات الصاروخية للصواريخ من عيار 220 ملم ضد مواقع انتشار الأفراد والمعدات العسكرية ومراكز القيادة والقوافل المنسحبة من تشكيلات العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة.

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وتتم إصابة مواقع القوميين الأوكرانيين المتطرفين فرادى وأزواجا أو بإطلاق النار على مركبة قتالية واحدة، اعتمادا على المهمة الموكلة إلى طاقم العمل، حيث توفر الطائرات المسيرة إحداثيات الهدف، بالتنسيق مع وحدات الاستطلاع الإضافية للمدفعية الروسية.

المصدر: RT