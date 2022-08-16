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مقاتلات صينية تتدرب قرب تايوان خلال زيارة نواب أمريكيين

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شاركت مقاتلات صينية في تدريبات بالقرب من جزر بينغو في مضيق تايوان اليوم الاثنين.

ووفقا للمتحدث باسم قيادة العمليات الشرقية، الكولونيل شي يي، فإن التدريبات تهدف إلى ردع المحاولات الأمريكية والتايوانية "لتقويض السلام والاستقرار" في المنطقة.

ووصل وفد أمريكي برئاسة السيناتور إد ماركين إلى تايوان أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين.

وأفادت وسائل إعلام دولية بأن أعضاء الوفد سيجرون لقاءات مع المسؤولين الكبار في تايوان لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والجزيرة والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمارات وغيرها من القضايا.

المصدر: وكالات

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