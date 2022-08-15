انهيار جسر ضخم في النرويج

انهار جسر خشبي فوق أحد أنهار في جنوب النرويج صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى سقوط سيارة في المياه فيما علقت شاحنة في جزء مرتفع منه.

وقالت الشرطة إن سائقي السيارتين تم إنقاذهما، مشيرة إلى أن الجسر انهار لحظة كانت شاحنة وسيارة تعبرانه.

وسقطت السيارة في النهر بينما ظلت الشاحنة عالقة على الجسر المنهار في وضع شبه عمودي.

وقالت الشرطة إن مروحية ساعدت في إنقاذ سائق الشاحنة، فيما تمكن سائق السيارة من الخروج من سيارته بمفرده.

وافتتح الجسر الذي يبلغ طوله 150 مترا في عام 2012. ولم يعرف حتى الآن أسباب انهياره.

المصدر: AP