فرق "الفرسان الروس" و"سويفت" تؤدي عروضا بهلوانية على هامش منتدى "الجيش 2022"

أدت فرق الطيران "الفرسان الروس" و "سويفت" عروضا بهلوانية على متن مقاتلات سو-35 و ميغ-29 في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو اليوم الأحد.

كما نفذت المروحية من طراز مي-28 "رقصة" باستخدام "الفخاخ الحرارية" المضادة للصواريخ، وذلك على هامش منتدى "جيش 2022".

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "جيش 2022" خلال الفترة من 15 إلى 21 أغسطس في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بمقاطعة موسكو.

المصدر: رابتلي