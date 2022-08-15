الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل أنظمة "إسكندر" الصاروخية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أنظمة "إسكندر" الصاروخية الروسية تظهر تنفيذ ضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وتعد أنظمة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية الروسية المزودة بالصواريخ المجنحة التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة للغاية، قادرة على إصابة الهدف على بعد مئات الكيلومترات.

وتتجاوز سرعة تحليق الصاروخ كيلومترين في الثانية وقد تبلغ أعلى نقطة في مساره 50 كيلومترا. ولا يمكن لأي وسائل للدفاع الجوي الموجودة حاليا في العالم، اعتراضه.

وبرأي الخبراء ليس لمنظومة "إسكندر" فائقة الدقة أي نظائر في العالم من حيث معداتها وتنوع استخدامها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية