بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة آخرين باصطدام حافلة بمحطة في القدس

فقد سائق حافلة اسرائيلية السيطرة على مركبته واصطدم بمحطة في القدس مما أسفر عن مقتل شخصين على الفور وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

واصطدمت الحافلة التابعة لشركة إيغد في المحطة خارج مركز التسوق "راف شيفا"، وعلق المارة تحت عجلاتها.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 30 عاما وطفلة عمرها 3 سنوات في مكان الحادث، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة وطفل وامرأة بجروح متوسطة وخفيفة.





المصدر: RT