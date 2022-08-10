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راجمات "غراد" تطلق الصواريخ في أرض المعركة (فيديو)

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم راجمات الصواريخ المتعددة من طراز "غراد" في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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وأشار المكتب الصحفي للوزارة بأن تلك اللقطات التقطت أثناء قيام أطقم راجمات الصواريخ "غراد" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بمهام إطلاق النيران لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن التوجيه الدقيق يلعب دورا رئيسيا في تنفيذ الضربات، حيث تساعد أطقم الطائرات المسيرة أطقم المدفعية في جمع البيانات التي تنقل إلى المقرات الميدانية وقادة البطاريات المدفعية الصاروخية.

المصدر: RT

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