شاهد.. أردوغان يشارك في تدشين سفينة جديدة للتنقيب في البحر المتوسط

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في مراسم الإطلاق والإبحار الأول سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في البحر المتوسط.

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المصدر: أ.ب.