شاهد.. أردوغان يشارك في تدشين سفينة جديدة للتنقيب في البحر المتوسط

تاريخ النشر:09.08.2022 | 19:57 GMT |
آخر تحديث:09.08.2022 | 19:57 GMT | فيديوهات
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في مراسم الإطلاق والإبحار الأول سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في البحر المتوسط.
المصدر: أ.ب.
أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ردا على زيارتها لتايوان.
قال مرصد الأزهر في مصر أنه تابع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تصدر أن أيمن الظواهري عمه أو جده كان شيخا للأزهر، وهو أمر قد يستغله البعض للمز الأزهر الشريف من طرف خفي.
أفاد موقع FLIGHTRADAR24، بأنه من المتوقع هبوط الطائرة التي تقل رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان عند الساعة 17:45 بتوقيت موسكو.
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني أن أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي للجزيرة.
لم يقتصر الجدل الذي خلفته صحيفة "إيكونوميست" بتقريرها عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على المحتوى، بل تطور ليولد غضبا كبيرا إثر صورة غلاف اعتبرت "مسيئة للعرب".
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداد إدارته للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي صلاحيتها في 2026.
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، عن قرب تسلم الجيش والأسطول صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، وأن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" ستكون أول سفينة تتسلح بـ"تسيركون" الأسرع من الصوت بـ9 مرات.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو يوثق ما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته لأثينا.
دفع ارتفاع درجة حرارة الطقس بشكل غير طبيعي، شركة الكهرباء الفرنسية إلى إيقاف أجزاء من المفاعلات في محطات الطاقة النووية في البلاد.
بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن دورة علاجية باستخدام عقار "باكسلوفيد"، المضاد للفيروسات، بعد تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" يوم الخميس الماضي.
اعلنت أنقرة مقتل جندي و4 من قوات الأمن التركية وذلك بهجوم شمالي العراق، ضمن منطقة العمليات التي تطلق عليها تركيا اسم "قفل المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني هناك.
أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط.
حذرت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية من "مواصلة الاستفزازات" في محطة زابوروجيه النووية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى كوارث نووية في أكبر محطة نووية في أوروبا.
قتلت اليوتيوبر المغربية، دانا العتيبي، اليوم الاثنين، على يد زوجها السابق، براينت تيخادا كاستيلو، حيث سدد لها عدة طعنات في هاواي الأمريكية.
وسعت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت عليها كلا من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لتركيا والسعودية والإمارات على عرضها الوساطة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وشح الإمدادات في الأسواق العالمية، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاق جديد في الصين بسبب فيروس كورونا.
شهدت المباحثات التي عقدت في قصر السلام بجدة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور إسرائيل ويستعد للتوجه منها إلى جدة اليوم الجمعة، بـ"القرار التاريخي" المتمثل بفتح المجال الجوي السعودي أمام "جميع الناقلات الجوية".
أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، ولأول مرة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دون حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وجوده في جدة.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن موقفه بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي "كان واضحا لا لبس فيه، وسبب توجهي إلى السعودية أوسع من مسألة الحديث عن حقوق الإنسان".
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في مصر فيديو لقيام مجموعة من السعوديين بضرب مواطن مصري خلال قيادته سيارته بزعم تقطيعه صفحات من القرآن الكريم.
أشار أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إلى أن المسيرات التي أطلقها الحزب مؤخرا إلى حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل هي "رسالة البداية"، محذرا من استخراج النفط في الحقل.
دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، جميع دول العالم للعودة إلى ارتداء الكمامة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن قد تستخدم القوة ضد طهران "كملاذ أخير" في حالة فشل مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية المبرم عام 2015.
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، أن أوكرانيا بدأت بإشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون.
كشف الشيف ألبيرتو ماستروماتيو، عن عنصر غذائي يحرص دائما على إضافته إلى وجبات لاعبي كرة القدم من يتعاون معهم أمثال كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ليونيل ميسي.
مهد الرئيس الأمريكي جو بايدن طويلا لزيارته القريبة للسعودية بما في ذلك من خلال مقال بعنوان "لماذا سأذهب إلى السعودية؟"، كتبه بعد أن كان قد وصفها في وقت سابق بأنها "دولة منبوذة" .
كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، اليوم الجمعة، عن مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 جنديا مصريا في حرب عام 1967.
علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على مقال كتبه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في صحيفة "واشنطن بوست" حول سبب زيارته المرتقبة إلى السعودية، بعنوان: "لماذا سأذهب إلى السعودية؟"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ حتى الآن أي من مهامها الجدية في أوكرانيا.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، بشكل رسمي استقالته من رئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة "حتى يتم اختيار قائد جديد".
قال الصحفي خافيير بلاس، في مقالة نشرتها وكالة Bloomberg، إنه يجب على الكثير من الأوروبيين التخلي عن الأجهزة الكهربائية القديمة في بيوتهم، بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
نقلت وسائل أردنية عن مصادر سورية لم تسمها أن إنشاء منطقة آمنة على امتداد الحدود السورية - الأردنية وبعمق يصل إلى أكثر من 35 كم، مشيرا بات وشيكا.
كتبت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأميمه شركة حقول "سخالين -2" للغاز المسال، قد لقن عمالقة الطاقة الغربيين درسا لن ينسوه أبدا.
صدم البريطانيون رئيس وزرائهم بوريس جونسون بحقيقة لم تفرحه عن قدراته البدنية، بعد تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رغبة قادة مجموعة السبع في التقاط صور لهم "عاري الصدور".
علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نقاش دار بين قادة مجموعة السبع الاثنين الماضي، والذي قالوا فيه إنهم "ينوون خلع ملابسهم وإبراز عضلات صدرهم".
أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع أن الإمارات والسعودية من غير المرجح أن تتمكنا من مساعدة الغرب على زيادة إنتاج النفط.
انتشرت في وسائل التواصل صورة كاريكاتورية ساخرة لقادة مجموعة السبع الكبار، وضعتهم محل سخرية بعد تعليقهم على صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يمتطي حصانا.
في نبرة مندهشة أعلن مقدم برامج في إحدى القنوات التلفزيونية عن أخبار "مجنونة" من مكتب الرئيس جو بايدن، وعرض ورقة كان يمسك بها الرئيس الأمريكي، عليها تعليمات كما لو كتبت لطفل صغير.
لقيت التحية التي ألقى بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحرس الرئاسي التركي اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.
أظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرا مراقبة قريبة من مسرح جريمة مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة في مصر، تفاصيل ارتكاب الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام.
ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين SPIEF 2022، اليوم الجمعة، 17 يونيو.
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يمكن لكل من يرغب، شراء المواد الغذائية والأسمدة من روسيا بكل حرية.
أثارت مقتطفات مسربة من مذكرات أشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بعض تصرفات والدها معها وبعض ما ورد في كتاب مذكراتها الخاصة، ردود فعل كبيرة وجدلا واسع النطاق.
رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، التعليق على ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيثير قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء زيارته للمملكة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو "على علم تام" بالتهديدات التي أطلقتها كييف بضرب جسر القرم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف، بقصف صاروخي بمنطقة دونيتسك.
قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وطفل وأصيب 4 آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة وسط دونيتسك اليوم الاثنين.
في مقال له حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى السعودية، أثار رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
قال السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف إن تعليق المصادقة على أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، كان أكبر خطأ ارتكبته المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.
أثار البذخ الكبير في زفاف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة السابق حفيظة المصريين الذين تساءلوا من أين له بكل هذه الملايين التي أنفقها في ليلة فرح حضرها كبار النجوم والمسؤولين.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لا زالت تسعى في طريقها نحو الخطة التنموية الشاملة في جميع المجالات.
دعت كيم كون هي زوجة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إلى التخلي عن تناول لحوم الكلاب، قائلة إن كوريا الجنوبية والصين فقط من بين الدول الكبيرة اقتصاديا التي يسمح فيهما بذلك.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الدولة المصرية قدمت كل ما عندها لضبط الأسعار، وطبقا لما يحدث في العالم، فنحن أيضا حريصون على استقرار أسعار الوقود والطاقة".
أجرى مراسلنا مكسيم الطوري مقابلة مع المغربي إبراهيم سعدون تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.
نقلت وكالة عمون الإخبارية عن أكاديمية القوات البرية الأوكرانية، أن عسكريا برتبة ملازم أول في الجيش الأوكراني من أصل أردني، ويدعى فارس نضال الشامي، قتل في معارك شرقي أوكرانيا.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وهو يرفع الروح المعنوية للمتقاعدين العسكريين، عبر قوله "عليهم".
أثارت مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا مخاوف من "مجاعة عالمية"، وخلافا دبلوماسيا حادا بين روسيا والغرب، فيما ترى موسكو أن هذه المشكلة تم تضخيمها مع وجود 5 اتجاهات لتصدير تلك الحبوب.
أجرى مراسل قناة RT العربية حسن نصر مقابلة قصيرة مع المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء عودتها من جولة في السعودية ووجه لها سؤالا حول الزي الذي ارتدته خلال الزيارة
نصح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف بعدم الانخراط في وضع توقعات افتراضية بشأن العملية العسكرية التركية.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن كلام الرئيس جو بايدن حول أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن"، "لا يزال قائما" مما أثار تفاعلا في ضوء زيارته المتوقعة إلى الرياض.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن البحرية الروسية يمكن أن تضمن عبورالسفن المحملة بالحبوب من البحرالأسود حتى المتوسط دون عوائق لكن على كييف حل مشكلة إزالة الألغام من المياه.
نشر المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، بعض الأرقام التي تخص أنشطة الولايات المتحدة الأمريكية ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن زيارة مفوضة حقوق الإنسان.
أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين .
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يخططان لإجراء مكالمة هاتفية في 30 مايو الجاري.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن فرنسا تلعب دورا في تأجيج وتعزيز النازية الجديدة القائمة في أوكرانيا عبر تسليح كييف بشكل مستمر.
أشار روبرت هابك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أن الوحدة الأوروبية "بدأت بالانهيار" جراء العقوبات ضد روسيا، وذلك عشية القمة المزمعة لمناقشة حظر النفط الروسي.
حذرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة من أنها ستدفع "ثمنا لا يطاق" إذا واصلت السير في "الطريق الخطأ" بشأن قضية تايوان.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.
تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، اليوم، عن أسباب أزمة الطاقة في أوروبا، إذ شدد على أن أزمة الطاقة الحالية لم تسببها "الحرب الجارية في أوروبا".
وجه المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، رسالة إلى من يشنون عدوانا على روسيا، موجها لهم النصح بشأن كيفية التحدث إليها.
قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف، إن الصاروخ الباليستي الثقيل الجديد العابر للقارات "سارمات"، هو "سيف القصاص والانتقام" الروسي.
تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن فكرة في مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، "ستعيدنا لأيام النبي يوسف".
سجلت العملة الروسية أمس الجمعة، مكاسب كبيرة أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
بث التلفزيون الإسرائيلي، تقريرا خطيرا عن مجموعة مقاتلين من الوحدات الخاصة المختلفة في الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي.
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يخطط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للغاز الطبيعي المسال مع إسرائيل ومصر قريبا كجزء من جهود إنهاء الاعتماد على روسيا.
توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجار إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.
كشف العاهل الأردني عبد الله الثاني عن تحركات قام بها ولي العهد السابق حمزة بن الحسين صبيحة عيد الفطر.
أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش (الابن) تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم، الأربعاء 18 مايو.
أفادت مصادر ميدانية بخروج مسلحي كتيبة "آزوف" والجيش الأوكراني واستسلامهم للقوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية بأعداد كبيرة، واصفة الأمر بأنه "عملية استسلام جماعي وشامل".
أفادت وسائل فجر يوم الأربعاء بأن رتلا عسكريا أمريكيا دخل قاعدة عسكرية تركية في أعزاز.
أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أنها طلبت من محاميها النظر بدراسة جميع السبل القانونية الممكنة للشروع في المطالبة بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاههم.
صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأنه يجب ألا تكون لدى أحد أوهام بأن روسيا ستتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
حسم أبتى علاء الدينوف، مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية مصير المرتزق الأمريكي جوزيف كلارك الذي كان يقاتل في صفوف النازيين الأوكرانيين في دونباس.
صرح الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستيو، أن رد فعل روسيا على احتمال انضمام فنلندا إلى حلف الناتو كان أكثر تحفظا مما كان متوقعا.
تبنت قيادة فنلندا رسميا، اليوم الأحد، وثيقة تنص على اعتزامها التقدم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بطلب لمنحها العضوية فيه.
وصف السفير التركي السابق لدى روسيا، خليل أكينجي، التصريحات العلنية للرئيس، رجب طيب أردوغان، بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو، بالخطأ، وشبهها بكشف الأوراق في لعبة "البوكر".
قالت السلطات الأمريكية إن مراهقا "مدججا بالسلاح" يرتدي ملابس عسكرية قتل 10 أشخاص أمس السبت، خلال إطلاق نار "بدوافع عنصرية"، في سوبر ماركت بوفالو، وقام ببث الحادث على الهواء مباشرة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، لقطات لمروحيات قتالية تابعة للمنطقة العسكرية الروسية الغربية وهي تغطي قوافل عسكرية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لتمثال أبو الهول وهو مغمض العينين ضجة كبيرة وجدلا واسعا في مصر.
تزداد الأورام السرطانية مقاومة للعلاجات كلما بقيت لفترة أطول. لسوء الحظ، فإن الحديث عن اكتشاف السرطان مبكرا أسهل من فعله لأن الأعراض غالبا ما تكون غامضة.
أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة، بوفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما.
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال خروجه من المستشفى الفرنسي.
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة دولة الإمارات تعازيه في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
أعلنت موسكو اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية تزيد عن 300 قتيل جراء غارات شنها سلاح الجو الروسي على مواقعها جنوب شرق أوكرانيا.
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن عمليات البيع المكثفة للعملات الرقمية أدت لمحو أكثر من 200 مليار دولار في سوق العملات الرقمية في غضون 24 ساعة فقط، وذلك وفقا لتقديرات "كوين ماركيت كاب".
أجرى وزيرا الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، أول اتصال هاتفي بينهما منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
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