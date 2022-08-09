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شاهد.. أردوغان يشارك في تدشين سفينة جديدة للتنقيب في البحر المتوسط

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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في مراسم الإطلاق والإبحار الأول سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في البحر المتوسط.

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أردوغان عن انطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في المتوسط: لسنا بحاجة إلى إذن من أحد!

المصدر: أ.ب.

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