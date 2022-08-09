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الدفاع الروسية: انفجار عدة ذخائر جوية في مخزن بمطار عسكري في نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم

شهود عيان ينشرون مقطعا مصورا لأحد الانفجارات في بلدة نوفوفيودوروفكا في القرم

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات لانفجارات وقعت في منطقة نوفوفيدوروفكا في الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

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مسؤول في القرم: دوي عدة انفجارات في منطقة نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم
مسؤول في القرم: دوي عدة انفجارات في منطقة نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم

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