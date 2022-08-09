الطائرات المسيرة "أورلان-10" تؤدي مهاما في منطقة العمليات العسكرية الخاصة

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لطائرات "أورلان-10" المسيرة متعددة الوظائف في المنطقة العسكرية الغربية.

ويبدو في الفيديو كيف تقوم أطقم مسيرات "أورلان-10" برحلات استطلاعية إلى العمق التكتيكي لصالح القوات والتنسيق لضربات موجعة لأنواع مختلفة من المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في أصعب التضاريس والظروف.

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وأثناء المهمات القتالية يسجل طاقم الطائرة المسيرة "أورلان-10" الصور الملتقطة لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة، التي تتخذ المدنيين كـ "درع بشري"، وتستخدم تكتيكات الإرهابيين في العمليات القتالية، بوضع نقاط إطلاق النار، ومعاقل المواقع، ومنصات المدفعية ذاتية الدفع، والمركبات المدرعة ومستودعات الممتلكات العسكرية والذخيرة في القطاعات السكنية ومرافق البنية التحتية الاجتماعية، إلا أن مسيرات "أورلان-10" تتمكن، من خلال الأدوات البصرية المختلفة وأجهزة التصوير الحراري، من البحث عن الأهداف والتعرف عليها.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد أقر بأن القوات الأوكرانية "تلحق أضرارا بالسكان المدنيين.. عندما تستخدم أنظمة الأسلحة في التجمعات السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات"، مشددا على أن أوكرانيا تنتهك بهذه الصورة ليس القوانين العسكرية بحسب، بل والقوانين الإنسانية الدولية.

المصدر: RT