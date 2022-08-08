شاهد جسر أنتونوفسكي بعد القصف الليلي لراجمات "هيمارس"

عرض المراسل العسكري، رودينكو، مقطع فيديو لجسر أنتونوفسكي بعد أن قصفته راجمات "هيمارس" أثناء الليل، إلا أن الجسر صمد أمام القذائف ولم يحقق آمال المتطرفين الأوكرانيين.

وكان الجسر المبني على نهر الدنيبر في خيرسون قد تم تأجيل افتتاحه عقب هجوم جديد شنته القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تعرض الجسر لضربة جديدة ليلة أمس، 8 أغسطس، وكان البناؤون قد أصلحوا الجسر بعد أن احترق جراء قصف سابق، إلا أن افتتاحه سوف يتأجل وفقا لما أدلى به نائب رئيس الإدارة المؤقتة لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد أقر بأن القوات الأوكرانية "تلحق أضرارا بالسكان المدنيين.. عندما تستخدم أنظمة الأسلحة في التجمعات السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات"، مشددا على أن أوكرانيا تنتهك بهذه الصورة ليس القوانين العسكرية بحسب، بل والقوانين الإنسانية الدولية.

المصدر: تليغرام