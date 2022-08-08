فلاديمير بوتين يتلقى هدية "أليوشا" من منطقة بيلغورود

في لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حكى حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، قصة الطفل "أليوشا"، الذي تصدرت صورته قوالب شوكولاتة جديدة، أهداها للرئيس.

ف. بوتين: أي نوع من الشوكولاتة لديك؟

ف. غلادوف: هذه هدية لكم من منطقة بيلغورود.

ف. بوتين: شكرا جزيلا لك. هناك شوكولاتة "أليونكا" وأنتم لديكم "أليوشا".

ف. غلادوف: نعم هذا ولد مذكر، أليكسي (أليوشا-تدليل أليكسي بالروسية). عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة، ركض الصبي، الذي كان يعيش في منطقة لوباني المرحة، على الطريق، ليرافق جميع الطوابير العسكرية. وعندما ساروا، وقف على الطريق لإلقاء التحية. فصوره شخص بالفيديو ووضعه على الإنترنت. المثير للدهشة، أن مثل هذه الرغبة البسيطة والصادقة للطفل، اجتاحت جميع أنحاء البلاد.

عندما كنت أتجول في المنطقة التي أبرمنا معها اتفاقيات للدعم، وعندما رأيت كيف كانت الطوابير العسكرية تتحرك في المدينة، وكانت هناك قوالب "استنسل" مطبوعة للطفل أليكسي، كان الأمر، سيدي الرئيس، يدفع للبكاء. وليست تلك دعاية، ليست هكذا على الإطلاق، وإنما هو التاريخ الشعبي البحت.

لقد أعطاه الجنود خوذة، ودعوه إلى حديقة "باتريوت" وهو طالب في الصف الأول، ساذج غر، من عائلة طيبة.

المصدر: RT