منافسات "هجمة سوفوروف" تبدأ قريبا

ممثلو جيوش الدول الخمس الممثلة في المنافسة يختارون المعدات العسكرية التي سيتنافسون عليها.

روسيا وبيلاروس وفنزويلا وإيران والصين يشاركون في المنافسة الدولية "هجمة سوفوروف" Suvororovsky Natisk، التي تجري في الفترة من 13-27 أغسطس الجاري.

وقام المشاركون بسحب أغلفة القذائف التي تحتوي على عدد المركبات القتالية التي سيحصلون عليها، ثم قاموا باستلام المعدات الصينية.

وهذه هي المرة الأولى التي سيشارك فيها فريقان من روسيا، أحدهما سيقود مركبات قتال المشاة التي قدمها الجانب الصيني، مركبات قتال المشاة من طراز "ZBD-86A"، والثاني على مركبات "BMP-3" أما بقية الفرق ستنافس أيضا باستخدام المركبات الصينية.

يقول مدرب الفريق الروسي، العقيد أندريه غريكوف: "لقد تم تدريب فريقنا على BMP-2، وهو مشابه للمعدات التي قدمها الجانب الصيني، ولكن بالطبع هناك اختلافات، فالبرج مختلف، وترتيب الطاقم مختلف، لذلك فعلينا إعادة البناء على ذلك".

المصدر: RT