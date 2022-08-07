تطهير مناطق حول مدرسة في دونيتسك بعد قصفها بألغام "البتلات"

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قام خبراء المتفجرات وموظفو وزارة الطوارئ بإزالة ألغام "بتلات" من الأراضي القريبة من إحدى مدارس دونيتسك.

وحسب نائب مدير مركز جمهورية دونيتسك لعلاج الصدمات فاديم أونوبرينكو فإن ألغام "البتلة" خطيرة للغاية حيث تسببت حتى الآن بنقل 4 أشخاص إلى مستشفى خضع 3 منهم لجراحة بتر القدم.

وحسب بيان مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك فإن القوات الأوكرانية قصفت أراضي كل من دونيتسك ولوغانسك وماكيفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا بألغام "بتلات" والآن تتخذ الخدمات الخاصة جميع الإجراءات اللازمة لنزعها.

المصدر: رابتلي