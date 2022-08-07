صاعقة برق تشعل حريقا هائلا بخزانات النفط في كوبا

ذكرت وسائل إعلام كوبية أن صاعقة برق ضربت خزانا للنفط الخام في مدينة ماتانزاس يوم الجمعة، مما تسبب في اندلاع حريق هائل ووقوع 4 انفجارات على الأقل.

وقالت وسائل الإعلام الكوبية الرسمية إن ما لا يقل عن 49 شخصا أصيبوا بجروح حالة اثنين منهم حرجة.

وفقا للتقرير، كان الخزان نصف ممتلئ بحوالي 50000 متر مكعب من النفط الخام.

وذكرت وسائل إعلام كوبية أن رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ عملوا طوال الليل لاحتواء الحريق ومنع حدوث المزيد من الانفجارات.

المصدر: AP