دخان يتصاعد في أراضي محطة زابوروجيا النووية بعد قصف أوكراني

توثق مقاطع فيديو سجلت يوم الجمعة بالقرب من محطة زابوروجيا النووية الدخان الكثيف يتصاعد فوق الأشجار على طول خط كهرباء بجوار سياج محطة الطاقة النووية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة الماضي أن القوات الأوكرانية قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية.

كما أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيا فلاديمير روغوف انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف شخص من السكان بعد القصف الأوكراني على أراضي المحطة النووية.

المصدر: وكالات