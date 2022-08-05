دوريات مسيرات "أورلان-10" في أرض المعركة

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لمسيرات من طراز "أورلان 10" متعددة الوظائف خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتقوم أطقم وحدات الطائرات المسيرة بالبحث والاستطلاع للأهداف ونقل التعيينات لوحدات المدفعية والصواريخ.

وأثناء أداء مهام قتالية تنفذ أطقم "أورلان 10" تحليقات للاستطلاع والبحث عن الأهداف وتعديل نيران أنواع مختلفة من الأسلحة وتسجيل الفيديو لتدمير أهداف وقوى بشرية ومعدات للعدو، وذلك في ظروف التشويش الإلكتروني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية