السعودية.. البرق يضرب برج الساعة والأمطار تنهمر في صحن المسجد الحرام
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صاعقة رعدية وهي تضرب برج الساعة أثناء هطول الأمطار على مدينة مكة.
ويظهر في الفيديو الصاعقة، وهي تضرب برج الساعة وتمتد في سماء مكة لتحولها إلى نهار.
وهطلت أمس الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة، ونبه المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في المدينة المنورة وعسير وحائل والجوف وتبوك ونجران ومكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية، حيث تشهد أمطار رعدية ورياحا نشطة مع تدن في مستوى الرؤية الأفقية.
📌| #صاعقة خلال #أمطار_مكة أمس— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) August 5, 2022
شكلت منظر بديع في قمة #برج_الساعة .
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🕊️— رهف القحطاني 🇸🇦 (@rahf202_) August 4, 2022
مطر و ربٌ مُجيب ، اللهُم أمنياتُنا🤍#مكه_الان#مطر_الليلpic.twitter.com/Gu5dUCutGs
#مكه_الان— محمد (@momd656) August 4, 2022
من فرطِ شوقي ضاقتِ الآفاقُ
ومشاعري نطقت بها الآماقُ
يا ربّ قرّبني لبيتِكَ زائـرًا
إنّي لمكّةَ دائمًا مشتـاقُ 🕋❤#مطر_الليلpic.twitter.com/MWCloVThrA
البرق جهة مكة تصويري من وادي البجيدي شرق مكة المكرمة ⚡️⚡️ pic.twitter.com/XUChDF7obC— ماجد الهذلي (@maa14000) August 4, 2022
#مكة_الآن ⚡️ 🌧— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 4, 2022
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📸: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/2pPJw1yBaz
المصدر: RT